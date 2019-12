Gooi frituurvet van oliebollen niet in riool: 'Kost miljoenen'

De riolering, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties kunnen door het vet verstopt raken, licht Aad van Dijk toe. Hij werkt bij het hoogheemraadschap van Delfland en moet ervoor zorgen dat de rioolgemalen schoon blijven en blijven werken.

Het oplossen van de problemen kost de waterschappen volgens hem miljoenen per jaar.

Vies en intensieve klus

Als vet in de riolering of een gemaal komt, wordt het kapot gespoten en opgezogen. Van Dijk: "Dat is een vies en intensief klusje, want het vet vormt een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is."

"Bij een groot rioolgemaal zijn vier man met een zuig- en spuitwagen twee dagen bezig om het vet te verwijderen. Het gaat dus aardig in de euro’s lopen, geld wat de gemeenschap moet betalen."