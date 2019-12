Reeks arrestaties in Den Haag: 'Dan heb je er tijdens oud en nieuw geen last van'

De zesde verdachte is een 43-jarige Hagenaar die is opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij het oproepen tot ongeregeldheden in Laak. Hij wordt verdacht van opruiing.

'Haagse aanpak'

Volgens Zannoni is de strategie in Den Haag helder: "Notoire raddraaiers vastzetten of laten melden en in een gesprek vertellen dat ze zich niet moeten misdragen, omdat je ze in de gaten houdt. En ook mensen die eerdere straffen nog hebben uitstaan, nu oppakken."

Ook Timmer zegt dat het preventief opsluiten van relschoppers binnen de Haagse aanpak past. "Dit doen ze eigenlijk al jaren. Aan de ene kant reguleerden ze de vreugdevuren en daarnaast zorgden ze ervoor dat de ergste raddraaiers binnen zitten. In dat laatste is de afgelopen jaren een beetje de klad gekomen, en daardoor zag je ook dat het vorig jaar uit de hand liep."

Kruisboog en steekwapens

Behalve de arrestaties deed de politie vandaag ook meerdere invallen. Bij huiszoekingen in zeven woningen, een pakhuis en twee voertuigen is in totaal 370 kilo vuurwerk gevonden, waaronder nitraatbommen en een lawinepijl.

Ook vond de politie meerdere steekwapens, een kruisboog en duizenden euro's aan contant geld.