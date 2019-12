Explosie in Spaanse kerktoren: negen gewonden

Tijdens een dorpsfeest in een plaatsje ten noorden van Barcelona zijn negen mensen gewond geraakt bij een explosie in de kerktoren. Op beelden zijn knallen te horen en is te zien hoe de kerktoren zich vult met rook.

De ontploffing gebeurde tijdens een feestelijke show met vuurwerk ter ere van de plaatselijke beschermheilige in het dorp Centelles. De explosie werd van buiten op het plein voor de kerk gefilmd: Traumahelikopter Bij de ontploffing raakten negen mensen gewond, van wie drie ernstig. Er werd een traumahelikopter ingezet om de slachtoffers naar het ziekenhuis te vervoeren. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend.