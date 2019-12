Dit jaar 339.000 boerderijdieren omgekomen door brand of hitte

Wakker Dier berekende dat in 2019 176.000 boerderijdieren omkwamen door brand. De grootste stalbrand kostte 100.000 kippen het leven. Dat gebeurde in het Groningse Kiel-Windeweer. De brand was aangestoken.

Ventilatie uitgevallen

Kippen en kuikens waren ook de grootste slachtoffers van de hitte. In totaal kwamen daardoor dit jaar 163.000 dieren om. Daaronder waren 150.000 jonge kuikens die stikten toen de ventilatie van een vleeskuikenbedrijf op een zeer warme dag uitviel.

De dierenrechtenorganisatie wil dat er een Nationaal Hitteplan voor dieren wordt gemaakt, omdat de kans op warme zomers blijft toenemen. Dieren zitten soms in stallen waar de temperatuur tot boven de 40 graden kan stijgen.