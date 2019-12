Drachten rouwt om doodgestoken Roan (16): 'Ergste wat je kan meemaken'

Twee tieners, van 14 en 15 jaar, zitten vast voor de steekpartij. Ze zitten in beperkingen en het is nog altijd onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was.

'Een schat van een jongen'

Vrienden en familieleden schrijven op sociale media dat Roan een week lang heeft 'gevochten' voor zijn leven, maar dat hij vannacht alsnog is overleden.

Jenny Minnen, die op dit moment namens de familie het woord voert richting de media, zegt dat de nabestaanden immens veel verdriet hebben. "Roan was heel geliefd en had heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Het was echt een schat van een jongen."