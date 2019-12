Wegpiraat scheurt 75 km/u te hard door Katwijk

De man scheurde met 129 kilometer per uur over de Rijnsburgerweg in Rijsburg (gemeente Katwijk). De maximale toegestane snelheid is daar 50 kilometer per uur.

Een motoragent zag de wegpiraat voorbij scheuren. De man moet zijn rijbewijs inleveren en krijgt een flinke boete.

228 kilometer/uur

Een hardrijder op de A59 in Brabant liep op eerder deze week nog pijnlijk tegen de lamp. De automobilist reed met 228 kilometer per uur langs een opvallende politieauto.

Niet veel later was hij zijn rijbewijs kwijt.