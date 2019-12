Honderden mensen lopen mee in fakkeltocht Scheveningen

Een paar honderd mensen hebben vanavond meegelopen in een fakkeltocht in Scheveningen. De tocht was georganiseerd door de bouwers van het jaarlijkse vreugdevuur in het Haagse stadsdeel.

De bouwers maakten een paar dagen geleden bekend dat ze geen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente Den Haag om dit jaar geen vergunning af te geven voor een vreugdevuur. Daarvoor was niet genoeg tijd. schreven ze op Facebook. Iets positiefs Met de optocht willen de organisatoren naar eigen zeggen bovenal iets positiefs doen. "De afgelopen weken is in de wijk een hoop ellende geweest", zegt verslaggever Geert Gordijn daarover. Aanwezigen fakkeloptocht Scheveningen houden hoop: 'Volgend jaar weer vreugdevuren' "Sinds het vuur is afgeblazen zijn er 's avonds laat brandjes, opstootjes en veel arrestaties geweest. Dit is een positief initiatief waarmee ze goodwill willen kweken, zodat het vuur volgend jaar wel weer kan doorgaan." Hart onder de riem Een van de deelnemers aan de 1,5 uur durende tocht was Haagse oud-wethouder Richard de Mos, die zei de bouwers een hart onder de riem te willen steken. "De vuren zorgden voor veel rust in de wijk en feest aan het strand." Lees ook: Den Haag zet definitief streep door vreugdevuren: vergunning afgewezen © ANP Met de fakkeltocht, de verkoop van truien en een collecte willen de initiatiefnemers daarnaast geld ophalen waarmee ze volgend jaar voor een nieuwe vergunningsaanvraag juridische hulp kunnen inschakelen. Vonkenregen De vreugdevuren gaan dit jaar niet door omdat het vorig jaar helemaal misging. Een vonkenregen trok toen over Scheveningen. Uit een daaropvolgend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat de vuren heel onveilig waren en dat fout op fout was gestapeld. In de nasleep daarvan moest burgemeester Pauline Krikke aftreden. Vorig jaar ging het helemaal fout met het vreugdevuur op het strand in Scheveningen. Er ontstonden vuurtornado's en het regende vonken.