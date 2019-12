Poepbacterie E.coli in brie van Lidl

De bacterie werd gevonden in de 'Milbona Selection Brie de Nangis, Franse zachte kaas van rauwe melk, ca. 100g', met een houdbaarheidsdatum tot 19 of 20 januari 2020. Lidl roept iedereen op de kaas terug te brengen naar de winkel. Het aankoopbedrag wordt vergoed.

Misselijkheid, braken en diarree

Hoe ziek mensen worden van de bacterie, is mede afhankelijk van het type E.coli. De meeste mensen zullen er niets van merken, anderen krijgen klachten als misselijkheid, braken en diarree. In het ergste geval kan de nierfunctie afnemen of bloedafbraak optreden, schrijft het Voedingscentrum.