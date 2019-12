Zo groot is de kans dat je met oudjaar de Staatsloterij wint

Te hoog inschatten

"We zijn geneigd om kansen te hoog in te schatten", zegt journalist en econoom Mathijs Bouman. "Dat doen we bij loterijen, maar bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van overbodige verzekeringen."

"Dat principe is hetzelfde: we worden bang of lekker gemaakt met een bepaald vooruitzicht en vergeten naar de kansberekening te kijken. Op het gebied van kansrekening zijn we heel dom, dat kunnen we heel slecht. Dan vallen we terug op 'magisch denken'. Even op de dobbelstenen blazen voordat je gooit of je loten kopen bij een winkel waar al meerdere prijzen zijn gevallen."

Gebrek aan kennis

"Precies op dat gebrek aan kennis over statistiek springen loterijen handig in. De kans dat iemand die prijs wint is 100 procent, echt, iemand gaat hem winnen. Maar de kans dat jij hem gaat winnen is bijna nul."