Koning: 'Streven naar geluk is mooi, maar mag geen obsessie worden'

De traditionele kersttoespraak van koning Willem-Alexander kwam vandaag uit de hal van zijn woonpaleis, Huis ten Bosch. De vooraf opgenomen boodschap werd om 13.00 uur uitgezonden.

'Vrijheid is nooit gratis'

De koning stond in het begin van zijn speech stil bij vrijheid. "Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie", zei hij.

En ook: "Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen."

Geluk

Later in zijn speech sprak hij over twijfels, die juist tijdens de kerstperiode bij mensen naar boven kunnen komen. "Doe ik het wel goed? Maak ik de juiste keuzes? Ben ik wel echt gelukkig?' Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden."

"Ook verdriet mag er zijn", vervolgde hij. "Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven."