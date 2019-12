Doodzieke militair (31) vraagt minister in emotionele brief om hulp

Bij de doodzieke militair, die vanwege privacyredenen anoniem wil blijven, is in 2017 een zeldzame tumor gevonden. De oud-sergeant diende in 2010 in Afghanistan en heeft daar PTSS-klachten aan over gehouden.

Onlangs stelden artsen vast dat de tumor zich ernstig verspreid; specialisten geven de man nog enkele maanden.

Geldnood

Het gezin is bang dat vanwege de verkorte levensverwachting van de militair het gezin in geldnood raakt. De vrouw van de militair heeft daarom een brief geschreven; ze heeft samen met de oud-sergeant een zoontje van 2 jaar.

Hun advocaat, Michael Ruperti,heeft de brief op sociale media gedeeld. Er zijn al duizenden steunbetuigingen binnengekomen.