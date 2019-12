Oudste inwoner van Nederland overleden op 114-jarige leeftijd

Kuijntjes (geboren op 19 juli 1905) was sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Kuijntjes was geboren en getogen in Gorinchem, was nooit getrouwd en had geen kinderen. Kuijntjes heeft tot 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond en altijd als naaister gewerkt.

De ouders van Geertje Kuijntjes werden ook behoorlijk oud: 96 jaar.

Oudste inwoner nu

Anne Brasz-Later uit Utrecht is nu de oudste inwoner van ons land. Zij is 113 jaar oud.