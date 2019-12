Duizenden gedupeerden Just Wellness: '390 euro voor niks betaald'

Ondanks het tegenvallende resultaat bleef Mariëlle hoopvol. "Er kwamen daar zoveel klanten, dus ik verwachtte dat het wel goed zou komen. En ik had ook wel verwacht dat er controles zouden zijn op dit soort behandelingen. Ze waren in Breda nog niet zo lang open, dus ik had niet verwacht dat er financiële problemen zouden zijn."

Extra pakket aangeschaft

Toen een medewerker haar er tijdens haar laatste afspraak op wees dat Just Wellness vanaf 2020 zou stoppen met de onbeperkte pakketten, besloot ze dan ook een extra pakket aan te schaffen. "Ik heb nog eens 190 euro betaald voor een aantal extra zones."

Ze had dan ook nooit verwacht dat het mis zou lopen. "Maar gisteren had ik mijn behandeling moeten hebben. Ik had een sms'je gekregen waarin die afspraak geannuleerd was, dus ik wilde bellen om een nieuwe afspraak te maken. Maar het nummer was niet meer bereikbaar en de site was uit de lucht. Toen las ik op internet dat ze problemen hadden. Nu heb ik dus 190 euro extra betaald zonder daar ooit een behandeling voor terug te krijgen. En naar dat totaalbedrag van 390 euro kan ik wel fluiten."

Nog niet failliet

Er gaan geruchten over een faillissement van Just Wellness, maar uit het register van de Kamer van Koophandel en het Centraal Insolventieregister blijkt niet dat een surseance of faillissement is uitgesproken.