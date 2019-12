Knetterballen in de ban: 'Miljoenen stukjes plastic in de natuur'

De knetterbal is vuurwerk in de eerste categorie, en mag het hele jaar door verkocht worden. "Je steekt het aan, gooit het weg, en dan explodeert het. Dit product is dus echt bedoeld om in de natuur te gooien, en dat is natuurlijk heel gek, want het is plastic", vertelt Merijn Tinga, ook wel bekend als de Plastic Soup Surfer.