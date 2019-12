Badr Hari heeft gescheurde enkelband

Hari bedankt in de Instagrampost het personeel van het Acibadem International Medical Center in Amsterdam.

Ook trainer Mike Passenier, ook wel big Mike genoemd, zei vanmiddag tegen RTL Nieuws dat Hari niet in het ziekenhuis hoefde te blijven. Ook hoeft hij niet geopereerd te worden, maar moet hij vooral rust houden. "Over drie weken is hij er weer klaar voor, dan kan hij weer rustig gaan trainen", aldus zijn trainer.