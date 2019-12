Zelfstandigen zonder kerstpakket maken verrassingspakket voor elkaar

Andere zzp-initiatieven

Krake is niet de enige die leuk inspeelt op de behoefte van zzp'ers om toch een kerstpakket te ontvangen. Zo werd op 20 december in Den Haag de Zelfstandigen Zonder Kerstpakket-borrel georganiseerd. "Kom binnenwaaien met een zelfgemaakt kerstpakket, en vertrek met een verrassingspakket van een andere zzp'er", schrijft de organisatie.

En ook in Groningen wordt een zzp-kerstfeest georganiseerd. "Zzp'ers zijn met kerst regelmatig de sjaak", schrijft de organisatie. "Geen kerstborrels voor arme zelfstandigen, laat staan een kerstpakket. Nou, no more, want het Grote zzp-kerstfeest is terug!"

Ook daar maken zzp'ers voor 15 tot 20 euro een kerstpakket. Verder wordt er vrolijk gedronken en gegeten, gedanst, en vertrekt iedereen met een willekeurig pakket.