Tiental gedupeerden toeslagenaffaire krijgt geld toch niet vóór kerst

Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hoekstra zegt "alles op alles te zetten" om alle ouders die daar recht op hebben nog voor kerst hun geld over te maken. Maar een kleine groep is "onvindbaar en dan staan we natuurlijk ook met de handen gebonden. Daar vraag ik dan ook wel enig begrip voor."

'Logisch'

De minister van Financiën, die zich na het aftreden van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel over de Belastingdienst heeft ontfermd, vindt niet dat Snel de Kamer te veel heeft beloofd.