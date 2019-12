Fabrikant verloot duurste medicijn ter wereld onder ernstig zieke baby's

Zolgensma is het duurste medicijn ter wereld. De eenmalige behandeling (een soort gentherapie via een injectie) kost 1,9 miljoen euro en is in Nederland nog niet erkend.

Baby Pia

Het kreeg grote bekendheid toen de ouders van de Vlaamse baby Pia in september een actie begonnen om geld op te halen voor de behandeling van hun dochter. Omdat het middel in Europa niet wordt erkend, moesten zij daarvoor met Pia naar de VS.