Meer vegetarische kerstrecepten in bladen supermarkten

Wakker dier bekeek alle recepten uit de bladen van zes supermarktketens, met uitzondering van de toetjes. Vorig jaar was zo'n 40 procent van de recepten daarin vegetarisch, nu is dat 42,4 procent. Het verschil zit vooral in de bij-, brunch- en high tea-gerechten. "80 procent van de hoofdgerechten heeft nog altijd een vleesbasis", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Omgedraaid

Volgens Hilhorst springen de supermarkten die vorig jaar geen of weinig vega-recepten aanboden er nu positief uit. "Jumbo, Aldi, Lidl en Deen zetten allemaal grote stappen." Supermarkten die vorig jaar meer vegetarische recepten in hun bladen hadden staan, zoals Albert Heijn, Dekamarkt en Dirk, hebben volgens Wakker Dier nu juist gas teruggenomen.

Toch is Hilhorst positief over de verandering. "Als je kijkt naar het verleden, is het glas meer dan halfvol. De maatschappelijke beweging naar 'minder vlees, meer vegetarisch, minder dierenleed' is onbetwistbaar. Ook met de kerstdagen."