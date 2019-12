Joe schreef de nummer 1 in de reclame-top 40: 'Dit was raak uit het niets'

Joe's uitgestippelde pad liep daardoor even anders. "Ik had een album liggen. Zou met Ilse een single kiezen. The Way You Take Time heeft alles een beetje omver gegooid. Het is heel moeilijk om als beginnend artiest op te vallen. Maar als je lied in een reclame zit, veel voorbij komt, radiostations het oppakken, dan is dat een supergoed begin en heb je ineens veel bereik."

Vrolijk én emotioneel

Waarom juist zijn nummer zo reclame-geniek is? "Het is vrolijk, maar wel met een emotionele laag in de tekst. Daar luisteren mensen graag naar. Het is uplifting, een tempo dat ook in de reclame zit. En het is oprecht. We hebben geen trucjes uitgeprobeerd, niet geprobeerd een hit te maken. Bovendien hebben we ons heel erg in dienst van de beelden opgesteld. De muziek sluit echt aan bij de video. Ik denk dat die combinatie ervoor zorgt dat het een geschikt reclamenummer is."