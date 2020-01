Garijp wil als eerste dorp gasloos zijn: 'Het is overal in huis behaaglijk'

Eerste dorp

Garijp heeft de ambitie om als eerste dorp van Nederland van het gas te gaan. Jantien en Foppe Albada waren de eersten die meededen. Het resultaat heeft hun verwachtingen overtroffen. Foppe: ''Het is overal in huis behaaglijk. Voorheen was de hal een koud gat." Jantien vult aan: ''In de zomer merkten we ook dat het huis bij warm weer lekker koel te houden is. Omgekeerd werkt het dus ook. Dat hadden we niet verwacht."

Sinds de start van het project zijn van 270 van de ongeveer 600 woningen in Garijp energiescans gemaakt. Voor bijna 80 huizen is inmiddels ook een verbeterplan gemaakt, waarbij het gas wordt vervangen door elektrische apparatuur. Veertig woningen zijn inmiddels onder handen genomen en van het gas af.

Doel van de verbouwingen is om woningen zo energiezuinig mogelijk te maken. Dan kan de investering de komende jaren worden terugverdiend met de besparing op de energiekosten.

Thermodynamisch

Het huis van Jelle en Nora Stoffelsma wordt op dit moment verbouwd. Het is onder andere uitgerust met thermodynamische warmtepompen. De bijbehorende panelen op het dak maken geen lawaai. Jelle: ''Ideaal voor in een stad, maar je moet er wel de ruimte voor hebben."

Hij heeft de apparatuur pas twee maanden aan het werk en nu al benadert hij een stroomverbruik van nul kWh. ''Dat had ik toch niet verwacht in de maanden november en december''.