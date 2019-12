'Wij rijden nu!' Zo bereidden de boeren en bouwers hun acties voor

Schuilnamen

Er is een kleinere groep mensen bezig met de planning van de acties zelf. Per regio of stad zijn er een aantal coördinatoren die ter plekke de doelwitten van de acties aankondigen. Berichten met informatie over acties worden veelvuldig gedeeld in de Telegram-groepen. Zo circuleerde dinsdag al de hele dag een lijst met steden waarvandaan de protestacties woensdag zouden starten.

De exacte locaties werden geheim gehouden tot het begin van de avond. Toen die gedeeld werden, was er niet veel meer bekend dan een verzamelplek. Daar moesten mensen zich om 06.00 uur melden. Om 06.30 uur zou uitleg worden gegeven en om 07.00 uur zouden de acties van start gaan.

Kleine groep kernactivisten

De boze boeren, bouwers en burgers zijn solidair aan elkaar, maar in de meeste gevallen wordt de groep niet strak geleid door iemand en hebben de deelnemers niet altijd eenduidige doelen. Het is niet altijd duidelijk wie wie is. Sommige mensen zitten in de groepen onder een schuilnaam, anderen gebruiken alleen hun voornaam.

"Het lijkt op een decentrale vorm van protest, zoals dat ook gebeurt bij Occupy, Anonymous of Black Lives Matter", zegt Sander van Haperen, die onderzoek heeft gedaan naar vergelijkbare protesten en social media. "Die acties lijken ook spontaan over te slaan van de ene locatie naar de andere, via Twitter, Instagram of appgroepen."

Van Haperen merkte bij andere protesten dat veel van de online interacties plaatsvinden tussen mensen die al een relatie hebben. "Die zijn informeel al snel leiders in zo'n protest. Vaak worden mensen actief in zo'n groep omdat ze worden uitgenodigd door vrienden, bekenden, collega's of familieleden. Die hebben onderling ook contact. In de praktijk is er vaak een groep kernactivisten die de grote lijnen uitzet." Daaromheen staan dan vele sympathisanten.