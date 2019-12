Schok na aanval honden in flat: 'Slachtoffer moest uit woning worden getakeld'

Het slachtoffer, een 61-jarige man uit Nijmegen, werd kort na middernacht meerdere keren gebeten door twee terriërachtige honden in de flat. Hij was alleen in de woning.

Hulpgeroep

Flatbewoners werden wakker van lawaai uit de flat. "Er is hier wel vaker lawaai, maar dit klonk ernstig. Het was hulpgeroep. Een buurman heeft toen 112 ingeschakeld", zegt een bewoner van de flat die anoniem wil blijven (zijn naam is bekend bij de redactie).

Politie en brandweer waren snel ter plaatse, zegt de flatbewoner. "De politie heeft ons allemaal naar binnen gestuurd. De boodschap was dwingend: er waren gevaarlijke honden in de flat, we moesten binnen blijven."

Tijdelijke bewoner

Hij zag vanuit zijn raam dat het slachtoffer met een hoogwerker van de brandweer uit de flat werd gehaald en in de ambulance werd gelegd. "Het zag er ernstig uit. Hij moest plat blijven liggen vanwege zijn verwondingen, leek het. Ik kende de man niet. Hij woonde tijdelijk bij de bewoner van de flat waar het is gebeurd."