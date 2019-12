Groot buffetrestaurant dicht door brand: 'We moeten 6000 klanten afbellen'

Callcenter ingericht

Dus moeten er 6000 klanten worden afgebeld. Meurs licht toe. "We hebben 750 zitplaatsen per lichting. We kunnen meerdere lichtingen op een dag aan. In totaal hadden we op beide kerstdagen in totaal 6000 reserveringen."

De restauranteigenaar heeft met zijn medewerkers een callcenter opgezet om alle gasten te bellen. "Een megaklus, maar we hebben al een hoop mensen bereikt. We krijgen heel veel warme reacties van klanten."

Oplossen

Hij wil volgend jaar weer open. Of zijn kerst nu is verpest? "We zijn met het personeel heel druk bezig. Ik had me de kerst absoluut anders voorgesteld, maar we blijven positief en gaan volgend jaar zeker weer open. We gaan dit met elkaar zo snel mogelijk weer oplossen."