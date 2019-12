Leerlingverpleger Rahiied A. krijgt 20 jaar cel en tbs voor insulinemoorden

Zo kwam de zaak aan het licht:

De zaak kwam in november 2017 aan het rollen toen in een verzorgingshuis in Puttershoek een vrouw onwel werd, nadat ze onterecht insuline kreeg toegediend. Een maand eerder was daar een vrouw overleden door vermoedelijk het onjuist toedienen van insuline. De instelling deed daarom aangifte.

Tijdens het onderzoek kwam ook een vergelijkbaar incident in Rotterdam naar voren. In september 2016 werd daar een vrouw onwel door het onterecht toedienen van insuline.

Later deden ook verzorgingshuizen in Ridderkerk melding van verdachte zaken met insuline. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht de meldingen.

In die tijd waren in alle verzorgingshuizen tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid, deskundigheid van medewerkers en medicatieveiligheid.

A. werd in augustus 2017 al veroordeeld tot een taakstraf, omdat hij duizenden euro's had gestolen van een bejaarde vrouw. Hij werd ontslagen bij de desbetreffende instelling, maar kon toch als invaller werken bij andere verzorgingshuizen.