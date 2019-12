Hugo Borst over Jules Deelder: 'Achter die lach zat een groot dichter'

"Jules leidde natuurlijk een leven met drugs. Dat ontkende hij zelf ook niet. Hij praatte daar vrijuit over. Dan is 75 jaar op zich een mooie leeftijd."

Opvallende verschijning

Deelder is bekend als schrijver, dichter, kunstenaar, performer, jazzkenner en dj. Hij was een opvallende verschijning in Rotterdam.

Borst kwam hem regelmatig tegen in de stad. Hij gaat hem missen. "Bij Jules was de lach nooit ver weg. Maar achter die lach, zat ook een groot dichter. Hij had zo'n talent. We zijn niet alleen een markante Rotterdam verloren, maar ook een groot dichter."