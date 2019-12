Dichter Jules Deelder (75) overleden

Bij de uitgeverij is iedereen bedroefd. "Het bericht van zijn overlijden is nog vers. Het begint bij ons door te dringen, het verlies is groot. We zijn bedroefd, maar ook trots tegelijk op wat hij heeft betekend."

Jong geleerd

Deelder was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: 'Hoort, men werpt een atoombom'. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog wel dachten dat het over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam.

Deelder maakte niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren 'The Dutch Windmill' viel op.