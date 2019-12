Saskia (60) heeft niet-reanimerentattoo: 'Als het klaar is, is het klaar'

Er zijn geen cijfers over hoeveel mensen een 'reanimeer mij niet'-tattoo hebben. Een aantal tattooshops die RTL Nieuws sprak gaven aan dat ze de vraag ongeveer één keer per maand krijgen.

'Recht om te sterven'

Saskia zag ooit een niet-reanimerentatoeage in een tijdschrift en ze dacht meteen: dit wil ik ook. "Voor mij is het een geruststellende gedachte dat ik dood mag gaan als het klaar is. Ik omarm het leven, maar als het klaar is, is het klaar", vertelt ze. "En dat is goed zo."

Saskia maakt zich ook zorgen over kwaliteit van leven na een reanimatie. "Ik hou van het leven, maar wel in goede gezondheid. En het is maar de vraag hoe je leven er na een reanimatie uit zal zien. Ik wil dat risico niet nemen."