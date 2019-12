Man zwaargewond na aanval honden in Nijmegen

De aanval gebeurde even na middernacht in een woning aan de Karrengas in het centrum van Nijmegen.

Schreeuwen om hulp

Het slachtoffer kon niet meer op eigen kracht hulp inschakelen, volgens Omroep Gelderland. Een buurtbewoner hoorde de man schreeuwen en schakelde hulp in. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou meerdere keren zijn gebeten. Volgens regionale media is het slachtoffer zwaargewond geraakt.

Het is niet duidelijk of de man in het huis woonde of op bezoek was.