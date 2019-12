Black Friday blijkt Black Fri-nee voor Mediamarkt: bestellingen vertraagd

Problemen in de keten

Dat het langer duurt dan normaal, komt door problemen bij het distributiecentrum van Mediamarkt en bij de bedrijven waarmee die samenwerkt om de pakketjes te bezorgen, zegt een woordvoerder.

"Dat is voor de klant geen bevredigend antwoord, want die wil zijn product op tijd hebben. Daar zijn we niet in geslaagd. Een groot team is er nu dagelijks mee bezig om die problemen op te lossen. Het leeuwendeel is opgelost, waar dat niet zo is werken we aan een alternatief of oplossing."