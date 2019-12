Burgemeesters extra alert vanwege boerenprotesten

Dat gebeurt omdat actiegroep Farmers Defence Force niet wil zeggen waar de demonstraties zullen plaatsvinden. De gemeenten weten niet wat hen te wachten staat, mede doordat actievoerende boeren onderling alleen per WhatsApp communiceren.

Onvoorspelbaar

Hoe ver de boeren in hun acties zullen gaan, is onvoorspelbaar. Daarom hebben gemeenten in onderling overleg vastgelegd dat het onaanvaardbaar is als de acties hulpverleners dwarsbomen, vluchtstroken blokkeren en het transport hinderen.