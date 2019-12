Politie valt woning Vianen binnen, 'zus Ridouan Taghi opgepakt'

Vanavond heeft de politie een inval gedaan in een woning in Vianen aan de Vijfheerenlanden. Meerdere media melden dat de inval mogelijk te maken heeft met het onderzoek naar topcrimineel Taghi, maar de politie wil daarover niets bevestigen tegenover RTL Nieuws.

Woonde in Vianen

Taghi werd geboren in Marokko maar kwam met zijn ouders, oudere broer en twee zussen naar Nederland. Het gezin ging in Vianen wonen. Daar werden later nog twee zussen en een broer geboren.

Volgens bronnen woont er op het adres waar vanavond de inval is geweest, een zus van de topcrimineel. Er was niemand op het adres aanwezig toen de politie de woning binnenviel. Volgens Het Parool is de zus aangehouden.

Tweede inval

Er zou vanavond nog een tweede inval zijn geweest in de regio Utrecht. Volgens het AD viel een arrestatieteam binnen in een woning in Huis ter Heide. De bewoner zou direct na de inval geblinddoekt zijn afgevoerd. Of de inval iets met de zaak-Taghi te maken heeft, is op dit moment onduidelijk.