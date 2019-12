Aanhouding Ridouan Taghi 'rustig verlopen', uitlevering is mogelijk

"Echt alles is uit de kast getrokken om de meestgezochte crimineel van ons land aan te houden. Klassiek straatwerk, inzet van informanten, het afluisteren van versleutelde telefoons", zegt Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche.

Ontluisterend inkijkje

De criminelen vertrouwden blind op hun versleutelde communicatie, vervolgt Kraag. De politie kreeg 'een ontluisterend inkijkje' in de criminele organisatie van Taghi.

"Er werd zeer expliciet gesproken over liquidaties. Er werden roekeloos beslissingen genomen over leven en dood."

Er zijn al 17 mensen uit die organisatie aangehouden. De rechterhand van Taghi is nog wel spoorloos, daarom gaat het onderzoek door.

Samenwerking tussen allerlei partijen

De aanhouding is te danken aan een samenwerking tussen verschillende internationale partijen, onder andere met de politie in Dubai.

"Er was sprake van een ongekende motivatie", zegt hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke tijdens de persconferentie. Volgens de politie in Dubai was Taghi via de luchthaven het land binnengekomen. Hij had officiële documenten en woonde in een luxueuze woonwijk.

Geen tipgeld

Het Openbaar Ministerie verwacht geen problemen bij de uitlevering. "Hoewel we geen uitleveringsverdrag hebben, hoeft dit uitlevering niet uit de weg te staan." Geert-Jan Knoops zei eerder tegen RTL Nieuws dat uitlevering nog weleens lastig zou kunnen worden.

Taghi wordt verdacht van betrokkenheid en het opdracht geven van verschillende moorden.

Justitie had 100.000 euro tipgeld uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden naar Ridouan Taghi. Dat bedrag wordt niet uitgekeerd omdat de aanhouding niet te danken is naar aanleiding van een tip.