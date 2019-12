Meestgezochte crimineel Ridouan Taghi aangehouden in Dubai

De politie heeft vandaag in Dubai de meestgezochte crimineel van Nederland aangehouden: de 41-jarige Ridouan Taghi. Hij is in een woning gearresteerd.

Het nieuws is zojuist door het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. Zijn aanhouding gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Taghi wordt beschouwd als de gevaarlijkste en meest gezochte crimineel van Nederland. Verschillende moorden Ridouan Taghi werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden. Voor informatie die zou zorgen voor de aanhouding van Ridouan Taghi was vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. 'Veel waardering' Volgens de politie is de aanhouding te danken aan 'intensieve samenwerking' met de politie in Dubai. "Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega's en die in Dubai", zegt korpschef Erik Akerboom. De arrestatie van Taghi is voor Nederland van groot belang, zegt Akerboom. "Met hun criminele activiteiten vormen Taghi en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat. Het is er ons als politie alles aan gelegen de rechtsstaat te beschermen en bedreigingen weg te nemen." Het Landelijk Parket heeft om zijn uitlevering gevraagd. Dat gaat naar verwachting nog wel even duren. Waar gaat liquidatiezaak met Nabil B. om? Dit is wat je moet weten Bekijk deze video op RTL XL Live persconferentie Om 18.00 uur geven het Openbaar Ministerie en de politie een persconferentie over de ontwikkelingen rond zijn aanhouding. Fred Westerbeke (hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket), Jannine van den Berg (politiechef Landelijke Eenheid) en Andy Kraag (hoofd Landelijke Recherche) geven uitleg over het onderzoek en staan de pers te woord.