Verdachten van dood zedenverdachte in speeltuin Assen niet vervolgd

Bewijs op telefoon

De 32-jarige man pleegde op 24 augustus in de speeltuin in de wijk Peelo een zedendelict, waarvan de dochter van een van de verdachten slachtoffer werd, zo is uit onderzoek van het NFI en de politie naar voren gekomen. Op de telefoon van de man is bewijs gevonden.

Toen de vader van het meisje hiervan op de hoogte raakte, heeft hij geprobeerd de man, die met zijn fiets probeerde weg te komen, tegen te houden. Daarbij kwam het tot een handgemeen en kwam de man zelf ten val.

Hulpgeroep

De vier andere mannen, die op het hulpgeroep afkwamen, hebben de man in afwachting van de gebelde politie bij zijn armen, benen en onderrug op de grond in bedwang gehouden. Ook probeerden ze contact met hem te maken om hem rustig te houden.