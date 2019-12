Tramschutter Gökmen T. niet aanwezig bij rechtszaak: 'Te veel geweld nodig'

Vader slachtoffer

Dat T. niet komt opdagen op zitting, is tegen het zere been van nabestaanden van de slachtoffers. Een vader die zijn dochter bij de aanslag verloor, riep volgens verslaggever Jeroen Wetzels, die bij de rechtszaak aanwezig is, vanuit de zaal: "Hij heeft ook geweld gebruikt bij mijn dochter. In wat voor land leven we?"

Op de opmerking van de rechtbankvoorzitter dat het niet is toegestaan om zich met de zaak te bemoeien door te schreeuwen, antwoordde de vader: "Maar jij hebt je dochter niet verloren." Of T. bij de volgende zittingen aanwezig moet zijn, wordt later bepaald.