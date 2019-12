Dode in kliko was zwerver, politie gaat uit van ongeluk

Na een dag lang onderzoek, kan de politie vanavond melden dat het lichaam in de kliko van een 39-jarige man uit Muntendam is. "We hebben geen aanwijzingen dat het gaat om een misdrijf", stelt de politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

"Wat we wel weten is dat de man een zwervend bestaan had."

Noodlottig ongeluk

De man werd vanochtend ondersteboven gevonden in een kliko. Zijn benen hingen buiten. Wat er is gebeurd, blijft speculeren, zegt de politiewoordvoerder. Maar 'een noodlottig ongeluk wordt niet uitgesloten'.