Bekir E. krijgt 14 jaar cel en tbs voor doodschieten Hümeyra (16)

Naar eigen zeggen was E. die dag onder invloed van cocaïne en had hij zichzelf daarom niet in de hand.

Fouten bij politie en justitie

In deze zaak ging veel mis. Politie, justitie en reclassering werkten langs elkaar heen en hadden te weinig aandacht voor de veiligheid van het meisje.

Dat staat in een vernietigend rapport van onder meer de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uit het rapport blijkt dat onvoldoende is samengewerkt tussen de politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Daarnaast is de aanpak van de stalking van Hümeyra 'ernstig tekortgeschoten' en hebben de politie, het OM en het toezicht van de reclassering zich onvoldoende gericht op het stoppen van de stalking van Bekir E.

Vóór vijfde aangifte vermoord

Op 8 mei, 30 mei, 1 juni en 11 december 2018 deed Hümeyra aangifte tegen de 31-jarige Bekir E. Hij kon het al die tijd niet verkroppen dat Hümeyra het had uitgemaakt met hem. Hij bedreigde, stalkte en mishandelde haar maandenlang.