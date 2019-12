Jongen spaarde 3 jaar lang om zijn haar te kunnen doneren

Toen de schaar in het haar van Mika ging, vond hij het toch wel even spannend. Moeder Gite vertelt aan RTL Nieuws: "Het is altijd een hele drukke jongen, maar ik had hem nog nooit zo stil gezien. Hij vond het echt heel spannend."

Eindelijk weer gel in

Misschien ook niet zo gek, want de jongen was al drie jaar lang niet naar de kapper geweest. Al die tijd was hij aan het sparen totdat zijn haren lang genoeg waren om het te doneren. "Toen het af was geknipt, moesten we allemaal even lachen. Maar kapper Debora heeft het wel tien keer bijgeknipt tot het goed zat. Nu kan er eindelijk weer gel in."