Vuurwerkbom ontploft onder ME-bus in Duindorp: 'Volkomen onaanvaardbaar'

Niemand raakte bij het incident gewond, maar dat is een wonder, stelt burgemeester Remkes. De woordvoerder van de burgemeester laat weten: "Deze ME-bus was verstevigd en die lag helemaal aan gort na het incident. Moet je je voorstellen dat dit de auto van de buurvrouw was geweest."

Grens overschreden

Politiechef Paul van Musscher zegt vandaag dat het gooien van dit soort zwaar vuurwerk naar agenten een grens overgaat. "Dit had meerdere politiemensen ernstig kunnen verwonden of erger. Mensen die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij. Die niets anders doen dan hun werk."

De politie zegt alles in het werk te stellen om de daders te pakken. "Ik roep iedereen op te stoppen met dit geweld, te stoppen met het gooien van dit soort vuurwerkbommen. Besef dat niet alleen onze politiemensen hierdoor gevaar lopen. Bedenk wat er kan gebeuren als bijvoorbeeld uw zoon dit soort vuurwerk onder zijn bed heeft liggen en het gaat fout. Wat als dit vuurwerk voortijdig afgaat in een groep mensen? De gevolgen zijn niet te overzien."