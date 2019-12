Eerste Nederlandse vrouw gaat ruimte in: 'Tranen in ogen toen ik gewichtloos was'

Kosten: een kwart miljoen

Gewone mensen kunnen binnenkort voor een boel geld de ruimte in. Een ticket kost al snel een kwart miljoen euro. "Dan heb je wel een droomreis van 1,5 uur. Een reis die je daarna nooit meer gaat maken."

Mindy vervolgt: "De mensen worden gelanceerd, waarschijnlijk in het Amerikaanse New-Mexico (met Virgin Galactic) of in Texas (met Blue Origin). Ze gaan dan 100 kilometer de lucht in. Dan bevinden ze zich in de ruimte."

Mindy gaat mee als trainer en coach en hoeft dus geen megabedrag neer te leggen. Het mooiste van de reis? "De bocht terug naar de aarde. Dan ervaar je een paar minuten gewichtloosheid. Toen ik dat gevoel voor de eerste keer mocht ervaren tijdens een training, kreeg ik tranen in mijn ogen."

Best eenzaam

Mindy werd in New York geboren. Als zesjarig meisje droomde ze er al van astronaut te worden.

Maar astronaut worden is een lange, zware weg. Ze verhuisde in 1990 naar Nederland om een promotieonderzoek technische bedrijfskunde te doen in Eindhoven. In Nederland kan dat in vier jaar, in Amerika kan zo'n traject wel tien jaar kan duren.

Makkelijk was het niet. "Ik was in het begin best eenzaam in Eindhoven. Ik was Amerika gewend, hier ging alles anders."