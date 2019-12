Nederlandse tropenarts weer hersteld, niet langer in ziekenhuis

De Nederlandse tropenarts die bijna drie weken in quarantaine in het UMC Utrecht lag, is weer hersteld. Ze liep in Sierra Leone het lassavirus op. Haar collega, die ook besmet was geraakt, overleed daar twee weken geleden aan.

Begin november opereerden de twee jonge Nederlandse artsen in het Masanga-ziekenhuis in Sierra Leone een zwangere vrouw. Ze bloedde hevig en overleed dezelfde dag nog aan de complicaties van de operatie. Mogelijk was deze vrouw besmet met het lassavirus. Lees ook: Sierra Leone in rouw om tropenarts Wouter (31): 'Voor altijd een held' Veel later merkten de artsen pas, enkele dagen na elkaar, dat ze ziek werden. Eerst werd Wouter gerepatrieerd met een speciale vlucht naar Nederland, hij werd in strikte isolatie verzorgd in Leiden, maar overleed daar aan de gevolgen van de ziekte. Gerepatrieerd De vrouwelijke tropenarts werd ook gerepatrieerd naar Nederland en naar Utrecht gebracht. Zij is nu volledig hersteld en mocht het ziekenhuis daarom verlaten. Wat is het lassavirus? Het lassavirus komt vooral voor in delen van West-Afrika, zoals in Sierra Leone. Bepaalde muizen kunnen het virus verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden. Zo'n 80 procent van de mensen die besmet zijn geraakt met het virus, krijgt geen klachten. Maar soms krijgen mensen die besmet zijn geraakt zulke ernstige klachten dat ze eraan overlijden. Het virus komt in Nederland maar zelden voor. De afgelopen 40 jaar is de ziekte maar twee keer vastgesteld, de laatste keer in 2000. Het ging toen om een ernstig zieke man die kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was geweest als chirurg.