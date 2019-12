Niet langer 'aanrijding met persoon' te horen op NS-stations

Dat laat NS vandaag weten. Vanaf zondag, als de nieuwe dienstregeling ingaat, wordt voortaan alleen 'aanrijding' omgeroepen zonder te specificeren om wat voor soort aanrijding het gaat.

Boos op aangereden persoon

Via een vragenlijst die is ingevuld door 664 leden van het NS-reizigerspanel kwam naar voren dat bij de omroeptekst 'aanrijding met een persoon' er meer boosheid was tegenover de aangereden persoon. De emotionele impact was relatief laag.