Akkoord over nieuwe cao basisonderwijs, toch staking in januari

Staking gaat door

Ondanks het akkoord willen de onderwijsbonden toch nog gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt in een reactie: "Dit akkoord is de meest verantwoorde manier om het geld te krijgen dat op de plank ligt. Maar we willen nog steeds structurele loonsverhogingen. En we willen ook nog steeds dat leraren in het basisonderwijs evenveel gaan verdienen als leraren op het voortgezet onderwijs."

Het geld dat op de plank ligt is namelijk eenmalig 285 miljoen, plus de 460 miljoen die in november werd toegezegd. Ook CNV Onderwijs wil dat er structureel geld bij komt. "Om de grote problemen in het onderwijs aan te pakken zijn structurele extra investeringen nodig vanuit de politiek. CNV Onderwijs blijft zich inzetten om de te hoge werkdruk aan te pakken en de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te overbruggen. Daarom staken wij op 30 en 31 januari 2020."