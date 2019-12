Kerstactie voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire Belastingdienst

De ouders achter de actie komen allemaal uit Rotterdam. Nadat de omvang van de toeslagenaffaire de afgelopen maanden steeds groter werd, vroegen zij hun dossiers op bij de Belastingdienst, in een zoektocht naar gerechtigheid. De grote ophef die vandaag ontstond over het zwartlakken van stukken door de Belastingdienst ging over hun persoonlijke dossiers.

'Laat je hart spreken'

Kamerlid Renske Leijten – die zich vastbeet in de affaire – roept iedereen in Nederland op het 'hart te laten spreken en deze mensen een steuntje in de rug te geven'. "Door een onmenselijke Belastingdienst moeten duizenden ouders al jarenlang aan hun kinderen laten weten dat er geen geld is voor iets leuks tijdens de feestdagen. Ouders hebben dit initiatief bedacht en ik ben blij dat we hen met de kerstactie kunnen helpen. Hopelijk kunnen we zo vele ouders en kinderen een fijne kerst bezorgen."

Leijten hoopt dat de kerstactie ertoe leidt dat 'uit al deze ellende toch ook iets moois ontstaat'.