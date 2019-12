Ongeluk op vrijdag de 13de? 'Onzin! Mijn rijbewijs en vriend te danken aan deze dag'

Lianne Lokhorst uit Assen is dol op vrijdag de 13de en het cijfer 13. "Als het vrijdag de dertiende is, denk ik juist: welk geluk staat me vandaag weer te wachten? Het is een dag die mij heel veel geluk heeft gebracht."

Lianne's beide zusjes zijn op vrijdag de 13de geboren. "En ze hebben tot nu toe allebei een heel gelukkig leven." En er is meer, veel meer: "Mijn eerste date met mijn huidige vriend was op een vrijdag de 13de." Het was een schot in de roos. Cupido sloeg op dezelfde avond al toe. "We hadden in een leuk restaurantje in Assen afgesproken. We hadden heerlijk gegeten en het was meteen aan. Een paar jaar geleden hebben we een geregistreerd partnerschap getekend. Op jawel; vrijdag de 13de."

Haar fascinatie rondom het cijfer gaat ver: "Ons koopcontract hebben we op de dertiende getekend. We wonen op huisnummer 13 en ik heb een '13' in mijn bankrekeningnummer. Bij vrijdag de 13de denk ik alleen maar aan leuke, mooie dingen."