Onderzoek naar explosie Coevorden afgerond: geen misdrijf

De explosie vond plaats in restaurant Ali Baba in de Sallandsestraat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, want de restauranteigenaar en zijn zoontje lagen onder het puin. De vader kon al snel worden gered, maar de 5-jarige Kenan werd pas na uren bevrijd.

Gasexplosie

Al snel werd er uitgegaan van een gasexplosie. De politie laat daarover weten: "In het onderzoek is duidelijk geworden dat de druk vanuit het pand zelf is gekomen en dat door deze druk het pand is ingestort."

De ravage is nog steeds groot in de straat in Coevorden, maar met Kenan en zijn vader Mahmoud gaat het gelukkig steeds iets beter. Eerder vertelde Mahmoud al aan RTL Nieuws hoe hij de angstaanjagende momenten had beleefd.