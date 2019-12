Amsterdam, Rotterdam en Utrecht willen suikertaks op frisdrank

De wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht willen dat staatssecretaris Blokhuis een suikertaks invoert op frisdrank. Dat schrijven ze in een ingezonden brief in het NRC. Ze verwachten dat met de belasting minder kinderen overgewicht krijgen.

De wethouders vinden dat het tijd is geworden dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. "We steken heel veel geld in programma's voor gezondere inwoners, maar marketing van multinationals en het groeiende aanbod van ongezonde voeding winnen het van preventiebeleid", zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen tegen het NRC. Frisdrank is grootste boosdoener De wethouders schrijven verder: "We zien steeds vaker overgewicht, al onder heel jonge kinderen. Suikerrijke dranken – waaronder ook frisdrank, yoghurtdranken, chocomel en vruchtensappen – zijn daarbij de grootste boosdoeners. En de zorgkosten gerelateerd aan overgewicht blijven stijgen." Hoeveel duurder de suikerrijke dranken moeten worden, is niet duidelijk. Lees ook: 20.000 handtekeningen voor verbod op kortingsacties frisdrank en fruitsap Gisteren pleitte het Diabetes Fonds al dat er een einde moet komen aan de kortingen op ongezonde suikerrijke dranken. Er werden door directeur Hanneke Dessing 20.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Kortingsacties op ongezonde producten "Slechts één op de vijf producten waar korting op wordt gegeven, zijn gezonde producten die in de schijf van vijf passen", zei Dessing. "Vier van de vijf kortingsacties zijn voor ongezonde producten. En mensen met een kleine portemonnee maken aan de hand van dit soort acties hun keuzes in de supermarkt." 'Er zit onnodig veel suiker in producten' Bekijk deze video op RTL XL Er zit veel verschil in het aantal toegevoegde suikerklontjes in vergelijkbare voedingsproducten.