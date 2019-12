Doe-het-zelfecho rukt op, maar levert veel discussie op

'Bord in de tuin'

Zo stelde BEN recent eisen op voor zogenoemde pretechobureaus in Nederland. "Iedereen iedereen kan op dit moment een bord in de tuin zetten en beginnen", zegt ze. Nog te vaak wordt er bij amper zes weken zwangerschap al naar het hartje geluisterd. Een echo mag alleen op een medisch verantwoorde manier worden toegepast, vindt ze.

Vrouwen zoeken namelijk vaak geruststelling in een echo of doptone, weet Van Irsen. Maar het kan ook tot onrust leiden. "Bijvoorbeeld als ze het hartje niet kunnen vinden, of niet begrijpen wat ze zien of horen."

Daarbij, een echo zegt niet alles. "Zoek je geruststelling? Je hoort of ziet het hartje nu, maar vijf minuten later kan het ineens stilstaan. Dat klinkt misschien bot, maar ik wil er vooral mee zeggen dat zekerheid niet bestaat."

Niet altijd nuttig of nodig

Verkeerd gebruik, teveel gebruik, onrust. De echo is niet altijd nuttig of nodig, zo blijkt ook uit onderzoek van het AMC. Hoort de echo dan wel thuis in de huiskamer? Bij de marktintroductie van de BabyWatcher stelde Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) er Kamervragen over.

"Het antwoord ligt bij de experts binnen de beroepsgroep", zegt een woordvoerder van de partij in een reactie tegen RTL Z. "Een innovatie zoals de BabyWatcher dient geen enkel medisch doel. Het is entertainment. Daarom zou ik het niet per se adviseren. Maar het belangrijkste is dat het veilig is. Dat moet goed worden onderzocht."

De BabyWatcher is geen medisch instrument, maar een consumentenproduct, reageert Bergs. Het vervult een behoefte. "Mensen willen hun kindje zo vaak mogelijk zien", zegt hij. "Er zitten vaak weken tussen de echo’s." Aanvragen uit onder meer de VS lopen daarom ook al binnen.