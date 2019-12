Hormoongif op groenten en fruit: kun je nog zonder zorgen druiven eten?

Op 21 procent van de groenten en 19 procent van het fruit dat door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA IN 2017 is getest, zitten resten van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van René Houkema in opdracht van Trouw.

Houkema, adviseur voor duurzaam voedsel in Almere, analyseerde 3000 monsters die de NVWA heeft afgenomen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen is onderzocht aan de hand van deze data.

Rotten tegengaan

De giffen zitten in de bestrijdingsmiddelen die telers op de gewassen spuiten om te voorkomen dat ze niet te snel rotten of schimmelen. Maar veel bestrijdingsmiddelen worden op dit moment nog niet getest op de hormoonverstorende werking.

Hormoonverstorende giffen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, stellen toxicologische experts. Met name als heel jonge kinderen hieraan worden blootgesteld, kan dat later in hun leven leiden tot ziektes en aandoeningen als obesitas, diabetes, onvruchtbaarheid of ADHD.